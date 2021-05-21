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Здание прокуратуры Грузии

В Грузии педофил приговорен к 15 годам тюрьмы

© Sputnik / Levan Avlabreli
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Темы:
Преступность в Грузии (1457)
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Sputnik Грузия
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Развратным действиям со стороны взрослого мужчины подвергся пятилетний ребенок, что сказалось на суровости вынесенного в отношении обвиняемого приговора

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Болнисский районный суд приговорил обвиняемого в совершении развратных действий в отношении ребенка к 15 годам тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Следствие установило, что обвиняемый воспользовался возрастной беспомощностью жертвы и предпринял против нее иные действия сексуального характера.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Прокуратура отмечает, что ребенку было 5 лет и он не осознавал значения действий преступника.

Случай произошел в селе Мамуло Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).

Полиция задержала педофила 9 января 2021 года. Ему предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14-летнего возраста".

Прокуратура подчеркивает, что следственные и процессуальные действия были спланированы с учетом интересов несовершеннолетнего, чтобы избежать возможного вреда в результате его участия в судебном процессе.

Прокуратура Грузии ведет строгую уголовную политику по таким делам.

В 2020 году по инициативе МВД в Грузии принят закон о борьбе с преступностью против сексуальной свободы и неприкосновенности, который ужесточает наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Также в целях превенции преступления создан механизм мониторинга насильников.

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Темы:
Преступность в Грузии (1457)
Теги:
Прокуратура, Суд, Грузия

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