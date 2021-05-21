В Грузии педофил приговорен к 15 годам тюрьмы

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Болнисский районный суд приговорил обвиняемого в совершении развратных действий в отношении ребенка к 15 годам тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый воспользовался возрастной беспомощностью жертвы и предпринял против нее иные действия сексуального характера.
Прокуратура отмечает, что ребенку было 5 лет и он не осознавал значения действий преступника.
Случай произошел в селе Мамуло Дманисского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Полиция задержала педофила 9 января 2021 года. Ему предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 14-летнего возраста".
Прокуратура подчеркивает, что следственные и процессуальные действия были спланированы с учетом интересов несовершеннолетнего, чтобы избежать возможного вреда в результате его участия в судебном процессе.
Прокуратура Грузии ведет строгую уголовную политику по таким делам.
В 2020 году по инициативе МВД в Грузии принят закон о борьбе с преступностью против сексуальной свободы и неприкосновенности, который ужесточает наказание за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Также в целях превенции преступления создан механизм мониторинга насильников.
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