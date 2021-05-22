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Скорая помощь 112 едет по улице

Грузинские спасатели на вертолете спасли пастуха из самого труднодоступного района страны

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210522/251799931/Gruzinskie-spasateli-na-vertolete-spasli-pastukha-iz-samogo-trudnodostupnogo-rayona-strany.html

Пастух упал со склона горы у села Алисгори и получил множественные повреждения, из-за которых на автомобиле везти его было нельзя

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Спасатели на вертолете доставили в Тбилиси пастуха из самого труднодоступного района страны – Тушети, говорится в сообщении на странице службы по управлению Чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

По данным службы, пастух упал со склона горы у села Алисгори и получил множественные повреждения.

Из-за этого его невозможно было везти на автомобиле до ближайшей клиники, и местные врачи обратились за помощью к спасателем.

Прибывшая из Тбилиси на вертолете бригада доставила мужчину в тбилисскую клинику, где он продолжит лечение.

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