ДТП в горах Аджарии унесло жизнь одного человека

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина упала в ущелье на перевале Годердзи

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Один человек погиб и трое получили повреждения в аварии на горной дороге Хуло-Зарзма в Аджарии, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, водитель не справился с управлением, и машина упала в ущелье на перевале Годердзи.

Всех удалось вытащить в кратчайшие сроки. Пострадавших доставили в ближайшую клинику, состояние одного из них тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".