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ДТП в горах Аджарии унесло жизнь одного человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210522/251801125/DTP-v-gorakh-Adzharii-uneslo-zhizn-odnogo-cheloveka.html

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина упала в ущелье на перевале Годердзи

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Один человек погиб и трое получили повреждения в аварии на горной дороге Хуло-Зарзма в Аджарии, сообщает Первый канал.

По данным телеканала, водитель не справился с управлением, и машина упала в ущелье на перевале Годердзи.

Всех удалось вытащить в кратчайшие сроки. Пострадавших доставили в ближайшую клинику, состояние одного из них тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель человека".

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