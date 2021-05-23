Драка переросла в поножовщину в Тбилиси: один человек убит, есть раненые

Происшествия
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Пострадавшие доставлены в тбилисские клиники Ингороква и New Hospital, их состояние расценивается как стабильное
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате драки между молодыми людьми в Крцанисском районе Тбилиси.
По информации телеканала Formula, молодые люди получили ножевые ранения.
Пострадавшие доставлены в тбилисские клиники Ингороква и New Hospital, их состояние расценивается как стабильное.
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