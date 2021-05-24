Сразу две станции метро Тбилиси временно приостановили работу

Станции метро "Важа-Пшавела" и "Государственный университет" временно закрыты по техническим причинам

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Станции Тбилисского метрополитена "Важа-Пшавела" и "Государственный университет" временно не могут обслуживать пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Причиной остановки двух станции метро Тбилиси стали технические проблемы, из-за которых прием пассажиров временно прекращен.

В мэрии Тбилиси отмечают, что движение поездов на Сабурталинской линии осуществляется от станции "Вокзальная площадь" до "Делиси" и обратно.

Первая линия тбилисского метро работает в обычном режиме.

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