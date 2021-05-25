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Машины едут по дороге в направлении центра Батуми

В Батуми штамповали "блатные" автомобильные номера – обвиняемый задержан

© Sputnik / Denis Aslanov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1459)
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Народный умелец за года успел изготовить 23 фальшивых номерных знака по заказу клиентов, за что ему придется держать ответ перед законом

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Житель города Батуми уличен в изготовлении поддельных автомобильных госномеров, сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии.

Следствием установлено, что с целью получения материальной выгоды, обвиняемый за год успел наштамповать 23 поддельных "платных" номерных знака. "Платные" номера подразумевают набор цифр или букв по индивидуальному заказу клиента.

Следствие ведется по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков". Обвиняемому грозит от трех до шести лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1459)
Теги:
преступность, Батуми, Грузия

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