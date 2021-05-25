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Человек с ножом в руке

Пьяная поножовщина в Марнеули – жизнью поплатился 23-летний молодой человек

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1460)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210525/251825568/Pyanaya-ponozhovschina-v-Marneuli---zhiznyu-poplatilsya-23-letniy-molodoy-chelovek.html

Обвиняемым в убийстве оказался ранее судимый 31-летний местный житель, ему грозит новый срок до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Молодой мужчина убит в Марнеули (регион Квемо Картли), сообщается на сайте МВД Грузии.

По подозрению в убийстве задержан ранее судимый 31-летний А. М. Следствие установило, что он нанес смертельные ножевые ранения своему 23-летнему соседу и скрылся с места происшествия. 

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам. Следствие идет по статье УК Грузии "Умышленное убийство". Обвиняемому грозит лишение свободы от семи до 15 лет.

Как сообщает радио "Марнеули", случай произошел ночью 24 мая на Бакинской улице. Как рассказывают местные жители, оба соседа находились на дне рождении и были изрядно пьяны. Повздорив за столом, они вышли во двор продолжать выяснять отношения. Там и произошло убийство.

После случившегося соседи попыталось сжечь дом обвиняемого, поэтому там была мобилизована полиция.

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Темы:
Преступность в Грузии (1460)
Теги:
Убийство, Марнеули, Грузия

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