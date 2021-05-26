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Пассажирский самолет украинской авиакомпании Bees Airline

Украина депортировала криминальных авторитетов, в том числе грузинских

photo : courtesy of Bees Airline
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Темы:
Преступность в Грузии (1461)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210526/251845224/Ukraina-deportirovala-kriminalnykh-avtoritetov-v-tom-chisle-gruzinskikh.html

Украинские власти активно освобождаются от "залетных" криминальных авторитетов, за которыми тянется длинный шлейф тяжких преступлений

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Украина выслала из страны десять криминальных авторитетов, в том числе грузин, об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины в Facebook.

Как говорится в сообщении, в рамках борьбы с преступностью украинские власти 27 криминальным авторитетам аннулировали разрешительные документы на проживание в стране, а десять в принудительном порядке депортированы из страны без права въезда на Украину. Среди последних - выходцы из Грузии и Армении.

Всего Совет Нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины наложил бессрочные санкции на 668 криминальных авторитетов. Президент Владимир Зеленский 21 мая распорядился привести в действие решение СНБО.  

Аннулированы разрешительные документы на проживание в стране уже 27 авторитетам.

Десятерых - граждан Армении и Грузии - депортировали  "в страны их происхождения". Как отмечают в нацполиции, указанные граждане поддерживали связи с представителями мира организованной преступности не только в "странах своего происхождения", но и самой Украине.

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Темы:
Преступность в Грузии (1461)
Теги:
криминал, Украина, Грузия

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