Противников строительства Намахвани ГЭС могут привлечь к уголовной ответственности

Обвинение активистам протестного движения может быть предъявлено по статье УК "намеренная порча или уничтожение чужого имущества" – накануне ночью они пытались снести полицейские заграждения в селе Гумати

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Активистов движения "Защитников Рионского ущелья" могут привлечь к уголовной ответственности – МВД Грузии начало следствие по факту повреждения или уничтожения чужого имущества в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.

Вернувшихся с акции протеста в Тбилиси противников строительства Намахвани ГЭС в селе Гумати встретили металлическими заграждениями. Полиция возвела их во вторник. Их и пытались убрать активисты движения, всю ночь барабаня по ним руками и камнями.

Как говорится в заявлении МВД Грузии, накануне ночью были повреждены железные заграждения, установленные полицией для обеспечения безопасности возле села Гумати.

"Противники строительства Намахвани ГЭС вчера переместились из Тбилиси в ущелье Риони и продолжили акцию протеста в селе Гумати. Собравшиеся всю ночь забрасывали заграждения, установленные полицией для безопасности, камнями и различными предметами. Министерство подробно изучает факт нарушения и соответствующим образом отреагирует на него", – говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать требования закона во время проведения массовых собраний и подчиняться законным требованиям полиции.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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