13:21 27 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников Риони против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

Противников строительства Намахвани ГЭС могут привлечь к уголовной ответственности

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (83)
65 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/0f/251472891.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210527/251848571/Protivnikov-stroitelstva-Namakhvani-GES-mogut-privlech-k-ugolovnoy-otvetstvennosti.html

Обвинение активистам протестного движения может быть предъявлено по статье УК "намеренная порча или уничтожение чужого имущества" – накануне ночью они пытались снести полицейские заграждения в селе Гумати

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Активистов движения "Защитников Рионского ущелья" могут привлечь к уголовной ответственности – МВД Грузии начало следствие по факту повреждения или уничтожения чужого имущества в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.

Вернувшихся с акции протеста в Тбилиси противников строительства Намахвани ГЭС в селе Гумати встретили металлическими заграждениями. Полиция возвела их во вторник. Их и пытались убрать активисты движения, всю ночь барабаня по ним руками и камнями.

Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противники строительства Намахвани ГЭС блокировали дорогу у офиса компании ENKA

Как говорится в заявлении МВД Грузии, накануне ночью были повреждены железные заграждения, установленные полицией для обеспечения безопасности возле села Гумати.

"Противники строительства Намахвани ГЭС вчера переместились из Тбилиси в ущелье Риони и продолжили акцию протеста в селе Гумати. Собравшиеся всю ночь забрасывали заграждения, установленные полицией для безопасности, камнями и различными предметами. Министерство подробно изучает факт нарушения и соответствующим образом отреагирует на него", – говорится в заявлении.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать требования закона во время проведения массовых собраний и подчиняться законным требованиям полиции.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 26 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Защитники Рионского ущелья" извинились перед жителями Тбилиси и уехали

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (83)
Теги:
МВД Грузии, Акция, ГЭС, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться