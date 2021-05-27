14:29 27 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0420
  • 100 RUB4.4922
  • USD3.2993
Поиск
ხელბორკილი

Поножовщина в Марнеули – обвиняемому в убийстве грозит 15 лет тюрьмы

© photo: Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1462)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/04/250247204.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210527/251850680/Ponozhovschina-v-Marneuli--obvinyaemomu-v-ubiystve-grozit-15-let-tyurmy.html

Оба молодых человека, по рассказам очевидцев, были изрядно пьяны, когда начали выяснять отношения и затеяли драку

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Подозреваемому в убийстве человека в Марнеули (регион Квемо Картли) предъявлено официальное обвинение, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Разборка между соседями 24 мая в Марнеули завершилась убийством 23-летнего парня. Как рассказывают местные жители, оба соседа находились на дне рождения и были изрядно пьяны. Повздорив за столом, они вышли во двор продолжать выяснять отношения. Там и произошло убийство.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Жестокое убийство на западе Грузии - суд приговорил обвиняемых к 15 годам тюрьмы

31-летний ранее судимый мужчина был задержан полицейскими по горячим следам. Следствие установило, что он нанес смертельные ножевые ранения соседу и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Задержанному предъявили обвинение по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы от семи до 15 лет.

Прокуратура уже обратилась в Руставский городской суд с ходатайством об избрании задержанному заключения под стражу в качестве меры пресечения.

Уголовное дело находится в стадии расследования.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1462)
Теги:
Марнеули, Убийство, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Дня Независимости Грузии 26 мая 2021 года
Грузия празднует День независимости - фото
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Русский писатель и Грузия: в Тбилиси проходят Дни Льва Толстого - видео
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
Как обстоят дела с недвижимостью в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться