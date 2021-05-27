Поножовщина в Марнеули – обвиняемому в убийстве грозит 15 лет тюрьмы

Оба молодых человека, по рассказам очевидцев, были изрядно пьяны, когда начали выяснять отношения и затеяли драку

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Подозреваемому в убийстве человека в Марнеули (регион Квемо Картли) предъявлено официальное обвинение, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Разборка между соседями 24 мая в Марнеули завершилась убийством 23-летнего парня. Как рассказывают местные жители, оба соседа находились на дне рождения и были изрядно пьяны. Повздорив за столом, они вышли во двор продолжать выяснять отношения. Там и произошло убийство.

31-летний ранее судимый мужчина был задержан полицейскими по горячим следам. Следствие установило, что он нанес смертельные ножевые ранения соседу и скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался по пути в больницу.

Задержанному предъявили обвинение по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы от семи до 15 лет.

Прокуратура уже обратилась в Руставский городской суд с ходатайством об избрании задержанному заключения под стражу в качестве меры пресечения.

Уголовное дело находится в стадии расследования.

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