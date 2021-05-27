В поселке на черноморском побережье Грузии сгорели два коттеджа для туристов

В курортном поселке Григолети загорелся один из деревянных коттеджей, затем огонь перекинулся на другие. К этому времени огонь локализован

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. В курортном поселке Григолети (регион Гурия) сгорели два коттеджа для туристов, сообщает ИА "Новости Грузия".

Как сообщил корреспонденту агентства уполномоченный поселка Давид Гумбаридзе, полностью сгорели два коттеджа, которые стоят на берегу моря. Огонь распространился и на третий коттедж, но он пострадал частично.

По его словам, это частные деревянные коттеджи, в которых отдыхали туристы.

"Коттеджи снимали туристы. Предположительно это русские, говорят на русском. Точно не могу сказать. Никто не пострадал. Огонь локализован, но остались очаги, которые сейчас ликвидируют пожарные. На месте мобилизовано четыре пожарных расчета", – сообщил Гумберидзе.

Причина возникновения пожара пока не установлена, будет проведена соответствующая экспертиза.

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