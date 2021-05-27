На востоке Грузии задержан подозреваемый в педофилии

За развращение несовершеннолетнего в случае доказательства вины мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сорокалетний житель Горийского района (Шида Картли) задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетним мальчиком, сообщает телеканал Rustavi 2.

В МВД Грузии факт задержания подтверждают.

Исходя из специфики дела, подробности преступления не разглашаются.

Однако грузинским СМИ удалось выяснить, что обвиняемый имел сексуальные отношения с несовершеннолетним в течение трех лет.

О факте преступления полиции сообщили из школы, в которой учился мальчик.

В случае подтверждения вины мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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