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Полицейский застегивает наручники

На востоке Грузии задержан подозреваемый в педофилии

Pixabay /Inactive account – ID 4711018
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Темы:
Преступность в Грузии (1463)
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Sputnik Грузия
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За развращение несовершеннолетнего в случае доказательства вины мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Сорокалетний житель Горийского района (Шида Картли) задержан по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетним мальчиком, сообщает телеканал Rustavi 2.

В МВД Грузии факт задержания подтверждают.

Исходя из специфики дела, подробности преступления не разглашаются.

Однако грузинским СМИ удалось выяснить, что обвиняемый имел сексуальные отношения с несовершеннолетним в течение трех лет.

О факте преступления полиции сообщили из школы, в которой учился мальчик.

В случае подтверждения вины мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1463)
Теги:
преступность, Грузия

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