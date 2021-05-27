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Здание главной прокуратуры Грузии

Задержанного за педофилию мужчину прокуратура Грузии обвиняет в изнасиловании

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2542)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210527/251855270/Zaderzhannogo-za-pedofiliyu-muzhchinu-prokuratura-Gruzii-obvinyaet-v-iznasilovanii.html

Подозреваемого задержали 25 мая, и теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Обвинения в изнасиловании предъявила прокуратура Грузии задержанному за связь с несовершеннолетним мальчиком в Горийском районе.

Следствие установило, что мужчина несколько раз изнасиловал мальчика в период с 2018 года по январь 2021 года. Также он угрожал убить свою жертву, если тот расскажет о случившемся.

Полицейский застегивает наручники
Pixabay /Inactive account – ID 4711018
На востоке Грузии задержан подозреваемый в педофилии

Следствие по делу началось 21 мая после поступления сообщения в полицию. Мужчину задержали 25 мая, и теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.

Прокуратура уже обратилась в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2542)
Теги:
Генеральная прокуратура Грузии, Грузия

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