Задержанного за педофилию мужчину прокуратура Грузии обвиняет в изнасиловании

Подозреваемого задержали 25 мая, и теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Обвинения в изнасиловании предъявила прокуратура Грузии задержанному за связь с несовершеннолетним мальчиком в Горийском районе.

Следствие установило, что мужчина несколько раз изнасиловал мальчика в период с 2018 года по январь 2021 года. Также он угрожал убить свою жертву, если тот расскажет о случившемся.

Следствие по делу началось 21 мая после поступления сообщения в полицию. Мужчину задержали 25 мая, и теперь ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.

Прокуратура уже обратилась в суд для избрания задержанному заключения в качестве меры пресечения.

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