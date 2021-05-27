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Протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта. Палатки участников акции

Ситуация в Рионском ущелье накалилась: начались задержания

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (84)
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Sputnik Грузия
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Полиция призывает участников акции соблюдать спокойствие во время проведения массовых собраний и подчиняться законным требованиям полиции

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Защитники Рионского ущелья в эти минуты собрались на дороге в село Гумати, чтобы вновь опротестовать строительство каскада Намахвани ГЭС, на акции начались задержания, заявил лидер движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани журналистам.

Полиция задержала двух участников акции во время попытки прорвать кордон правоохранителей, после этого протестующие пытаются сломать железные ограждения на дороге.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников Риони против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противников строительства Намахвани ГЭС могут привлечь к уголовной ответственности

В данный момент участники снова стучат по заграждениям. С другой стороны мобилизована полиция, которая следит, чтобы участники акции не переходили через барьер.

Ранее министерство внутренних дел сделало заявление, в котором призвало граждан соблюдать требования закона во время проведения массовых собраний и подчиняться законным требованиям полиции.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Полиция подготовилась к встрече противников Намахвани ГЭС в Рионском ущелье

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (84)
Теги:
Риони, полиция, Протест, ГЭС, Грузия

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