Полиция задержала восемь участников акции против Намахвани ГЭС

МВД Грузии призвало участников акции не переходить рамки закона и предупредило, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий и реагировать на все нарушения

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание восьми человек во время столкновений участников акции против Намахвани ГЭС с представителями полиции.

Все восемь человек задержаны за неподчинение требованиям полиции.

Ситуация у села Гумати обострялась несколько раз участники акции пытали прорвать кордон полицейских.

Во время акции МВД Грузии сделало заявление, в котором призвало участников акции не переходить рамки закона и предупредило, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий и реагировать на все нарушения закона.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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