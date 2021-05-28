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Полиция. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года

Полиция задержала восемь участников акции против Намахвани ГЭС

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210528/251855620/Politsiya-zaderzhala-vosem-uchastnikov-aktsii-protiv-Namakhvani-GES.html

МВД Грузии призвало участников акции не переходить рамки закона и предупредило, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий и реагировать на все нарушения

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. МВД Грузии подтвердило задержание восьми человек во время столкновений участников акции против Намахвани ГЭС с представителями полиции.

Все восемь человек задержаны за неподчинение требованиям полиции.

Протестующие против Намахвани ГЭС у места строительства объекта. Палатки участников акции
© Sputnik / STRINGER
Ситуация в Рионском ущелье накалилась: начались задержания

Ситуация у села Гумати обострялась несколько раз участники акции пытали прорвать кордон полицейских.

Во время акции МВД Грузии сделало заявление, в котором призвало участников акции не переходить рамки закона и предупредило, что полиция будет действовать в рамках своих полномочий и реагировать на все нарушения закона.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников Риони против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противников строительства Намахвани ГЭС могут привлечь к уголовной ответственности

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (85)
Теги:
МВД Грузии, Протест, ГЭС, Грузия

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