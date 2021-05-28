Обидчик одного из учредителей медиахолдинга Georgia Times найден и задержан

Инцидент с рукоприкладством произошел во время акции протеста противников строительства Намахвани ГЭС в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Подозреваемый в физической расправе над одним из учредителей медиахолдинга Georgia Times найден и задержан, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Следствие установило, что 25 мая этого года во время акции противников строительства Намахвани ГЭС в Тбилиси задержанный нанес физическое оскорбление соучредителю медиахолдинга Georgia Times 27-летнему П. Г. Участник акции нанес ему удар в лицо древком флага.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его на второй день после инцидента.

Следствие идет по статье УК Грузии – насилие. Наказывается штрафом или общественно полезным трудом на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, или домашним арестом на срок от шести месяцев до одного года, или лишением свободы на срок до одного года с ограничением прав, связанных с оружием, или без такового.

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