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Патрульная полиция и коронавирус - масочный режим

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выявлено более тысячи нарушений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (307)
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Sputnik Грузия
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Больше всего штрафов за последние сутки полиция выписала нарушителям масочного режима, меньше стало тех, кто появляется на улицах во время "комендантского часа"

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировали 1 183 нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 05:00, так называемый "комендантский час".

Медик в одной из грузинских больниц
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
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Только за последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 929 гражданам. Еще 200 человек оштрафованы за повторное нарушение масочного режима. Им полицейские выписали штраф в удвоенном размере – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлено 54 нарушителя – физическое лицо.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (307)
Теги:
МВД Грузии, Ограничения, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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