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Задержание преступника

Насиловал мальчика-подростка: в Грузии задержали молодого мужчину

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
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По данным прокураторы, мужчина угрожал убить свою жертву, если тот расскажет о случившемся

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Горийский районный суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в неоднократном изнасиловании подростка, сообщает Первый канал.

Следствие по делу началось 21 мая после поступления сообщения в полицию. Мужчина был задержан 25 мая.

По версии обвинения, мужчина до 40 лет несколько раз изнасиловал мальчика в период с 2018 года по январь 2021 года. Также он угрожал убить свою жертву, если тот расскажет о случившемся.

Задержанному грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, либо бессрочное заключение.

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