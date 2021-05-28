Несчастный случай на юге Грузии: мужчина разбился насмерть, упав с 30-метровой высоты

Мужчина, предположительно, прислонился к ограде и упал с 30-метровой высоты

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Мужчина до 60 лет упал с обрыва и погиб в курортном поселке Абастумани (регион Самцхе - Джавахети), сообщает телеканал Formula TV.

Несчастный случай произошел в пятницу утром. По словам местных жителей, мужчина, предположительно, прислонился к ограде и упал с 30-метровой высоты.

На место происшествия вызвали группу спасателей, однако к их приезду мужчина был уже мертв.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" - стандартной статье, возбуждаемой при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти, которая может быть переквалифицирована после обнаружения новых обстоятельств.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале