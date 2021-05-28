Большая чистка на Украине: арестован еще один грузинский вор в законе

На прошлой неделе в ходе масштабной спецоперации на Украине задержали еще одного грузинского криминального авторитета

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. На Украине задержали грузинского вора в законе Паату Чхартишвили по кличке Принц, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Криминальный авторитет обвиняется в незаконном обороте наркотиков и оружия. Принца взяли под стражу в среду, 26 мая. Решение отправить вора в законе в предварительное заключение на 60 суток принял Орджоникидзевский районный суд Запорожья.

Чхартишвили родился 1 октября 1970 года в Тбилиси. Он был коронован в 1990 году.

На прошлой неделе в ходе масштабной спецоперации на Украине задержали еще одного грузинского криминального авторитета Лашу Джачвлиани по кличке Лаша Сван, который считается одним из самых влиятельных "воров в законе". Вместе с ним был арестован еще один вор в законе Сергей Олейник по кличке Умка.

Умка и Лаша Сван считались одними из самых влиятельных "воров в законе" на Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях – Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона.

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