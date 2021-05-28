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Отделение Либерти банк

В "Либерти банке" ищут пропавшие миллионы

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2545)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210528/251865775/V-Liberti-banke-ischut-propavshie-milliony.html

В хищении средств с депозитов и личных счетов клиентов администрация банка подозревает бывшего менеджера и 14 сотрудников

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Руководство Liberty Bank подало в суд на бывшего менеджера батумского филиала и еще 14 сотрудников за недостачу 3,5 миллиона лари, сообщает батумское местное издание "Батумелеби".

Согласно данным издания, из банка пропали 2,5 миллиона лари, 202 тысячи долларов и 80 тысяч евро. Руководство банка подозревает, что эти деньги с 2015 года снимались и присваивались с депозитов и лицевых счетов 37 лиц.

Служба государственной безопасности Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Издание утверждает, что бывший менеджер признался в содеянном руководству банка и рассказал, что деньги присваивались путем подделки договоров и открытия поддельных счетов.

Теперь руководство Liberty Bank требует через суд гражданским иском возвращения денег от сотрудников, так как считает, что именно они виновны в пропаже денег.

Кроме того, Liberty Bank подтвердил, что передал все материалы следственным органам. Однако ни МВД Грузии, ни прокуратура не дают комментариев по этому делу.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2545)
Теги:
Коммерческие банки, Грузия

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