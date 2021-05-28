20:17 28 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9824
  • 100 RUB4.4459
  • USD3.2635
Поиск
Спасательная служба ведет поиски на реке Кура

Тело пропавшего неделю назад мужчины нашли в Куре

Photo: courtesy of Miho Neiman
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2545)
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251866168.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210528/251866177/Telo-propavshego-nedelyu-nazad-muzhchiny-nashli-v-Kure.html

В поисках участвовали 50 пожарных-спасателей, два водолаза и три плавсредства, параллельно за территорией наблюдали с помощью дронов

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тело мужчины, пропавшего 21 мая, нашли в реке Кура, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Sputnik Грузия.

На территории муниципалитета Каспи в Восточной Грузии, в реке Кура, примерно в 10 километрах от места исчезновения пожарные-спасатели обнаружили тело Давида Зубиашвили.

Поисково - спасательная операция на реке Риони в Абашском районе
© Sputnik / STRINGER
Тело пропавшего месяц назад участника акций против ГЭС обнаружили в Риони

По информации Службы, члены семьи уже опознали тело.

По словам одного из очевидцев, Зубиашвили пас скот и сообщил, что намерен зайти в реку, чтобы освежиться, после чего его больше не видели.

С 21 мая по настоящее время интенсивно велись поисковые операции, в которой участвовали 50 пожарных-спасателей, два водолаза и три плавсредства, параллельно за территорией наблюдали с помощью дронов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2545)
Теги:
река Кура, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актер ДжоДжо Хамнер из шоу «Sexxy After Dark by Дженнифер Ромас» получает вакцину Pfizer-BioNTech в Hustler Club Ларри Флинта в Лас-Вегас, Невадам
Ресторан, стадион, берег реки: Необычные пункты вакцинации от COVID-19 – фото
Миниатюрист создает мини-копии инструментов, они как настоящие!
Мини-экспонаты: умелец своими руками создает крошечные копии инструментов - видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться