Тело пропавшего неделю назад мужчины нашли в Куре

В поисках участвовали 50 пожарных-спасателей, два водолаза и три плавсредства, параллельно за территорией наблюдали с помощью дронов

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Тело мужчины, пропавшего 21 мая, нашли в реке Кура, сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями Sputnik Грузия.

На территории муниципалитета Каспи в Восточной Грузии, в реке Кура, примерно в 10 километрах от места исчезновения пожарные-спасатели обнаружили тело Давида Зубиашвили.

По информации Службы, члены семьи уже опознали тело.

По словам одного из очевидцев, Зубиашвили пас скот и сообщил, что намерен зайти в реку, чтобы освежиться, после чего его больше не видели.

С 21 мая по настоящее время интенсивно велись поисковые операции, в которой участвовали 50 пожарных-спасателей, два водолаза и три плавсредства, параллельно за территорией наблюдали с помощью дронов.

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