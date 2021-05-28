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Молоток судьи в районном суде

Суд отложили: задержанные противники Намахвани ГЭС выпущены на свободу

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Происшествия
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (86)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210528/251867441/Sud-otlozhili-zaderzhannye-protivniki-Namakhvani-GES-vypuscheny-na-svobodu.html

Заседание суда по их делу возобновится 4 июня на основании ходатайства адвокатов, которые попросили время для изучения дела

ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Районный суд Цхалтубо отложил рассмотрение административных дел восьми задержанных у села Гумати в четверг вечером и отпустил их на свободу.

Все восемь человек были задержаны полицией, когда участники акции против Намахвани ГЭС пытались прорвать кордон полиции у села Гумати.

Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников Риони против Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Противников строительства Намахвани ГЭС могут привлечь к уголовной ответственности

Их обвиняли в неподчинении требованию полиции и мелком хулиганстве.

Заседание суда по их делу возобновится 4 июня на основании ходатайства адвокатов, которые попросили время для изучения дела.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 213 дней. В воскресенье протестующие из регионов Грузии прибыли в Тбилиси и здесь провели масштабную акцию. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения "парализовать" город. 

В понедельник и вторник участники акции парализовали движение на нескольких улицах в центре столицы. Во вторник вечером они приняли решение вернуться в ущелье реки Риони и уже на месте помешать компании ENKA вести строительные работы.

Полиция. Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 25 мая 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Полиция задержала восемь участников акции против Намахвани ГЭС

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (86)
Теги:
Суд, Протест, ГЭС, Грузия

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