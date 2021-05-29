Грузинские таможенники выявили подделки грузинской продукции

Нарушители подделывали не только грузинские алкогольные напитки, но даже популярную сладость чурчхелу

ТБИЛИСИ, 29 мая — Sputnik. Грузинские таможенники за полгода пресекли несколько попыток провоза продукции с незаконным использованием грузинских названий и товарных знаков, говорится в сообщении на сайте Службы доходов.

По данным службы, таможенники проверяли товар, который везли на машинах в Украину, Россию, Казахстан и США через пункты "Садахло" на границе с Азербайджаном и "Ниноцминда" на границе с Арменией.

В результате проверки были выявлены 43,7 тысячи бутылок алкогольной продукции "КАХЕТ" и "ARAZANI", 18 тысяч бутылок с названием "Чача" - "CHACHA" и 200 килограмм сладостей, название которых содержало слово "ЧУРЧХЕЛА".

В Службе доходов указывают, что по грузинскому законодательству использование грузинских географических названий и товарных знаков допустимо только после получения прав на это, а производство продукции, название которой может ввести в заблуждение потребителей, запрещено.

Все материалы о выявленных фактах за полгода были переданы следственным органам.

Вся грузинская продукция, в том числе и вывозимая на экспорт, по грузинском законодательству должна содержать грамматически правильную надпись на грузинском языке, соответствующую товарному знаку, либо географическому названию, и маркировку "Сделано в Грузии".