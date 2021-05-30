Тело пропавшего рыбака обнаружили в канале в Рустави

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Спасатели обнаружили в водном канале в Рустави (Квемо Картли) тело пропавшего накануне местного рыбака.
Поисково-спасательные работы вели несколько бригад спасателей. По словам очевидцев, днем 29 мая мужчина до 50 лет упал в воду во время рыбалки вблизи химзавода "Руставский азот" и его унесло течением.
Спасатели обнаружили тело мужчины в нескольких километрах от места падения. На место прибыли родственники погибшего. Его тело будет направлено на экспертизу.
Канал протяженностью около 16 километров берет начало из реки Кура и впадает в озеро Джандари.
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