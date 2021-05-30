19:34 30 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9922
  • 100 RUB4.4555
  • USD3.2779
Поиск
Поисковые работы на реке Кура

Тело пропавшего рыбака обнаружили в канале в Рустави

photo: Emergency Management Service / FB
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2546)
75 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251878319.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210530/251878322/Telo-propavshego-rybaka-obnaruzhili-v-kanale-v-Rustavi.html

Мужчина до 50 лет упал в воду во время рыбалки вблизи химзавода "Руставский азот", и его унесло течением

ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Спасатели обнаружили в водном канале в Рустави (Квемо Картли) тело пропавшего накануне местного рыбака.

Поисково-спасательные работы вели несколько бригад спасателей. По словам очевидцев, днем 29 мая мужчина до 50 лет упал в воду во время рыбалки вблизи химзавода "Руставский азот" и его унесло течением.

Спасательная служба ведет поиски на реке Кура
Photo: courtesy of Miho Neiman
Тело пропавшего неделю назад мужчины нашли в Куре

Спасатели обнаружили тело мужчины в нескольких километрах от места падения. На место прибыли родственники погибшего. Его тело будет направлено на экспертизу.

Канал протяженностью около 16 километров берет начало из реки Кура и впадает в озеро Джандари.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Происшествия в Грузии (2546)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки
В Шри-Ланке опасаются экологической катастрофы после пожара на контейнеровозе - фото
Путин предложил Лукашенко искупаться
Владимир Путин предложил Александру Лукашенко искупаться в море - видео
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
Крупнейшие в Европе страны-экспортеры вина
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться