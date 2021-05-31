В Грузии бизнесмены продавали поддельные антисептики

Сотрудники ведомства, с разрешением суда, провели обыск предприятий и торговых объектов, в ходе которого было изъято большое количество подготовленных к продаже антисептиков

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии выявили факт фальсификации дезинфицирующих средств, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное преследование начато по отношению к двум руководителям двух компаний.

Следствие установило, в магазинах и мастерских, расположенных по разным адресам в Тбилиси и в селе Цилкани Мцхетского муниципалитета, систематически производились, расфасовывались и продавались различные объемы дезинфицирующих средств.

С разрешением суда, сотрудники ведомства провели обыск предприятий и торговых объектов, в ходе которого было изъято большое количество подготовленных к продаже антисептиков.

Экспертиза показала, что дезинфицирующие средства не содержат веществ, указанных на этикетке, и не соответствуют требованиям гигиенических отчетов, выпущенных Национальным центром здравоохранения и контроля за заболеваниями.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Фальсификация, то есть изменение производителем или продавцом свойств вещи путем обмана, совершенное из корыстных побуждений" и "Незаконная перевозка или сбыт фальсифицированных вещей", что наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет.

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