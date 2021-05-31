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Станция Скорой помощи 112 - Батуми, Аджария

Массовое отравление работников швейной фабрики в Аджарии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2548)
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Представители Национального агентства продовольствия взяли образцы пищи для лабораторного исследования

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Более ста человек отравились, предположительно, пищей на швейной фабрике в Хелвачаури (Аджария).

По информации местных СМИ, после обеда персоналу фабрики стало плохо. На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, отравленных сотрудников доставили в разные медучреждения Аджарии.

Шаурма, архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / stu_spivack / shawarma
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В клиниках на данный момент находятся только 50 человек, остальные продолжают лечение дома. Точное количество пострадавших сотрудников уточняется.

Представители Национального агентства продовольствия взяли образцы пищи для лабораторного исследования.

В швейной фабрике "Фасттректекстиле" трудоустроены около 400 человек. Готовую еду фабрике предоставляет компания "Анкара Кеитеринг".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2548)
Теги:
Национальное агентство продовольствия Грузии, Отравление, Аджария, Грузия

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