Массовое отравление работников швейной фабрики в Аджарии

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Более ста человек отравились, предположительно, пищей на швейной фабрике в Хелвачаури (Аджария).

По информации местных СМИ, после обеда персоналу фабрики стало плохо. На месте были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи, отравленных сотрудников доставили в разные медучреждения Аджарии.

В клиниках на данный момент находятся только 50 человек, остальные продолжают лечение дома. Точное количество пострадавших сотрудников уточняется.

Представители Национального агентства продовольствия взяли образцы пищи для лабораторного исследования.

В швейной фабрике "Фасттректекстиле" трудоустроены около 400 человек. Готовую еду фабрике предоставляет компания "Анкара Кеитеринг".

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