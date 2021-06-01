Пожар в Тбилиси – сгорело предприятие по производству ламината

Ущерб, нанесенный пожаром частному предпринимателю, будет большим – имущество не было застраховано

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сильный пожар в Тбилиси на улице Механизации, сгорело предприятие по производству ламината, в котором хранились ремонтные материалы, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В результате пожара никто не пострадал.

По распространившейся информации, ущерб большой. Часть запасов, которые хранились на предприятии, не были застрахованы.

На тушении было мобилизовано несколько пожарных бригад. Причина пожара устанавливается.

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