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Пожар на складе на рынке Элиава 12 февраля 2021 года

Пожар в Тбилиси – сгорело предприятие по производству ламината

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2549)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210601/251892911/Pozhar-v-Tbilisi--sgorelo-predpriyatie-po-proizvodstvu-laminata.html

Ущерб, нанесенный пожаром частному предпринимателю, будет большим – имущество не было застраховано

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Сильный пожар в Тбилиси на улице Механизации, сгорело предприятие по производству ламината, в котором хранились ремонтные материалы, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В результате пожара никто не пострадал.

По распространившейся информации, ущерб большой. Часть запасов, которые хранились на предприятии, не были застрахованы.

На тушении было мобилизовано несколько пожарных бригад. Причина пожара устанавливается. 

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Темы:
Происшествия в Грузии (2549)
Теги:
Пожар, Тбилиси, Грузия

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