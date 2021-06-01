Массовое отравление на западе Грузии: специалисты выясняют причины

Национальное агентство продовольствия приостановило работу турецкой компании, которая поставляла готовую еду на швейную фабрику, где отравились 65 человек

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия временно приостановила работу компании "Анкара Кеитеринг", которая поставляла готовую еду швейной фабрике в Хелвачаури (Аджария).

По информации Аджарского телевидения, в компании были выявлены нарушения и критические несоответствия нормам.

Накануне 65 сотрудников фабрики отправились, предположительно, пищей. Персоналу стало плохо после обеда. На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, отравленных сотрудников доставили в разные медучреждения Аджарии.

Что стало причиной массового отравления – до сих пор выясняет Национальное агентство продовольствия. Уже взяты образцы еды и воды.

Администрация фабрики возлагает ответственность за случившееся на компанию "Анкара Кеитеринг", которая доставляет им готовую еду уже на протяжение семи лет. После массового отравления сотрудников, администрация фабрики решила разорвать контракт с компанией.

"Мы разорвали с ними контракт и ведем переговоры с другой компанией. Мы подозреваем, что причиной отравления стала курятина. Однако точно скажет следствие и экспертиза", – заявил юрист швейной фабрики.

По информации заместителя начальника центра общественного здравоохранения Аджарии Ноны Эпадзе, на данный момент в клинике остаются двое сотрудников фабрики.

"Под наблюдением остаются только два пациента, состояние здоровья которых не оценивается, как тяжелое. Проводится обследование, лечение и, предположительно, к концу дня их выпишут. Что касается причин отравления, то расследование ведется совместно с Национальным агентством продовольствия", – заявила Эпадзе.

По факту МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

На швейной фабрике "Фасттректекстиле" работают около 400 человек.

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