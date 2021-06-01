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Полиция и охрана объекта. Акция протеста Защитников ущелья Риони против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года

Противник строительства Намахвани ГЭС задержан за нападение на полицейского

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (93)
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Обвиняемый напал на дежурного сотрудника полиции в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета во время акции протеста против ГЭС, считает следствие

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. По обвинению в нападении на полицейского задержан житель села Сакулия Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В случае признания вины, задержанному грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

Варлам Голетиани. Акция протеста противников Намахвани ГЭС в столице Грузии 24 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Утро в Рионском ущелье – очередное столкновение противников Намахвани ГЭС и полиции

Следствие установило, что 31-летний обвиняемый 29 мая напал на дежурного сотрудника полиции в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета во время акции протеста против строительства Намахвани ГЭС. При его задержании местные жители оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как говорится в заявлении ведомства, после этого сотрудники полиции применили меры принуждения в соответствии с законом.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 218 дней. Последнюю неделю протестующие находятся в селе Гумати у металлических баррикад, которые установила полиция, чтобы участники акции не смогли пройти к селу Намохвани, где компания ENKA ведет подготовительные работы.

Полиция и охрана объекта и гражданские активисты. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС 15 апреля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Задержана одна из лидеров протестующих против Намахвани ГЭС

Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (93)
Теги:
ГЭС, Протест, МВД Грузии, Грузия

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