Противник строительства Намахвани ГЭС задержан за нападение на полицейского

Обвиняемый напал на дежурного сотрудника полиции в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета во время акции протеста против ГЭС, считает следствие

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. По обвинению в нападении на полицейского задержан житель села Сакулия Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В случае признания вины, задержанному грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

Следствие установило, что 31-летний обвиняемый 29 мая напал на дежурного сотрудника полиции в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета во время акции протеста против строительства Намахвани ГЭС. При его задержании местные жители оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Как говорится в заявлении ведомства, после этого сотрудники полиции применили меры принуждения в соответствии с законом.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 218 дней. Последнюю неделю протестующие находятся в селе Гумати у металлических баррикад, которые установила полиция, чтобы участники акции не смогли пройти к селу Намохвани, где компания ENKA ведет подготовительные работы.

Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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