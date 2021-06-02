Что произошло при задержании участника акции на западе Грузии – разъяснения МВД

Одному из активистов движения против Намахвани ГЭС грозит серьезный срок – ему инкриминируют нападение на полицейского, а это карается лишением свободы до семи лет

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии комментирует вчерашнее задержание одного из противников строительства Намахвани ГЭС, который принимал участие в драке у села Гумати 29 мая.

Как говорится в сообщении МВД, задержание произошло в селе Сакулия Цхалтубского муниципалитета во вторник, 1 июня. Ираклия Мукбаниани обвиняется в нападении на полицейского во время столкновений у металлических заграждений в селе Гумати 29 мая. В случае признания вины ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

По данным МВД, при задержании Мукбаниани местные жители оказали сопротивление сотрудникам полиции.

"Местные жители ограничили передвижение полиции, пытались освободить обвиняемого, задержанного на основании постановления судьи, пытались завладеть огнестрельным оружием полицейского и оказывали сопротивление. В то же время в полицейских бросали камни и различные предметы, в результате чего два сотрудника пострадали", – говорится в заявлении.

Во избежать эскалации ситуации и разрядки напряженности полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух и использовала специальные средства.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нападение на сотрудника полиции".

Официальное обвинение Мукбаниани будет предъявлено сегодня.

В свою очередь, адвокат активиста движения "Защитники Рионского ущелья" говорит о применении чрезмерной силы и провокации со стороны полиции.

По его словам, задержанный имеет телесные повреждения.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии продолжается уже более семи месяцев. Они требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

Последнюю неделю протестующие находятся в селе Гумати у металлических баррикад, которые установила полиция, чтобы помешать участникам акции пройти к селу Намохвани, где компания ENKA ведет подготовительные работы – строит дорогу.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет размещено на территориях сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

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