В Грузии задержали мошенника в погонах

Обвиняемый требовал деньги у одного из граждан, а в обмен обещал освободить из тюрьмы его сына

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники генеральной инспекции МВД Грузии задержали сотрудника пограничной полиции по обвинению в попытке мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый требовал крупную сумму денег у одного из граждан, а в обмен обещал осовободить из тюрьмы его сына.

В результате личного обыска полицейские изъяли у обвиняемого деньги, добытые мошенническим путем.

Теперь задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.

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