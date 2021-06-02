В Грузии задержали мошенника в погонах

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники генеральной инспекции МВД Грузии задержали сотрудника пограничной полиции по обвинению в попытке мошенничества, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый требовал крупную сумму денег у одного из граждан, а в обмен обещал осовободить из тюрьмы его сына.
В результате личного обыска полицейские изъяли у обвиняемого деньги, добытые мошенническим путем.
Теперь задержанному грозит от 6 до 9 лет лишения свободы.
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