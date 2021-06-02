Жестокое убийство пенсионерки в Грузии: задержана внучка жертвы

По предварительным данным, у девушки есть психические проблемы и она не раз скандалила с бабушкой

ТБИЛИСИ, 2 июн - Sputnik. Сотрудники полиции задержали 23-летную женщину по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах в городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, обвиняемая нанесла своей 68-летней бабушке повреждения тупым предметом по голове, в результате чего пожилая женщина скончалась.

Полиция задержала внучку по горячим следам.

Случай произошел в среду. По данным СМИ, тело женщины обнаружили соседи. Знакомые и члены семьи заявляют, что у молодой женщины были психические проблем. По их информации, между бабушкой и внучкой не раз был конфликт и громкие скандалы.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах". В случае обвинительного приговора задержанной грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.

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