Адвокат задержанного после потасовки у Намахвани ГЭС рассказала о его состоянии

В случае признания Ираклия Мукбаниани виновным в нападении на полицейского ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Активисту движения против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии Ираклию Мукбаниани официально предъявлено обвинение в нападении на полицейского, об этом Sputnik Грузия рассказала адвокат обвиняемого Цицино Бабунашвили.

Речь идет об инциденте, который произошел 29 мая в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии. Мукбаниани обвиняется в нападении на полицейского во время потасовки между противниками строительства ГЭС и правоохранителями. Активист был задержан на третий день после инцидента, после чего МВД Грузии опубликовало специальное заявление с деталями задержания. По данным ведомства, местные жители всячески мешали задержанию Мукбаниани, забрасывали полицейских камнями, пытались отобрать оружие. В результате насильственных действий ушибы получили двое сотрудников правоохранительных органов.

По словам адвоката, обвиняемый не признает своей вины.

Цицино Бабунашвили ознакомилась с видеоматериалами, на которых якобы запечатлен момент нападения на полицейского со стороны Мукбаниани.

Как отметила адвокат, на кадрах видна полная неразбериха, где бьют друг друга обе стороны конфликта.

"Я ознакомилась с видеоматериалами, которые прилагаются к делу. Их отсняли журналисты. На кадрах царит полная неразбериха. Полиция сама провоцировала протестующих. Мой подзащитный, конечно, не признает своей вины", – сказала адвокат.

По словам Бабунашвили, во время задержания Мукбаниани была применена сила со стороны полиции и у задержанного имеются ушибы в области поясницы.

Сегодня, предположительно, станет известно, когда состоится судебное слушание и будет избрана мера пресечения для обвиняемого.

В случае признания Ираклия Мукбаниани виновным ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии продолжается уже более семи месяцев. Они требуют расторгнуть контракт с турецкой компанией ENKA, а также объявить временный мораторий на все проекты в энергосекторе страны.

Последнюю неделю протестующие находятся в селе Гумати у металлических баррикад, которые установила полиция, чтобы помешать участникам акции пройти к селу Намохвани, где компания ENKA ведет подготовительные работы – строит дорогу.

На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило мораторий сроком на год на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат специалисты. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони.