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Патрульная полиция

В Грузии третий день ищут 14-летнего подростка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (246)
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Sputnik Грузия
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Родители заявили о пропаже дочери в полицию лишь сегодня, так как были уверены, что та вернется

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Четырнадцатилетнюю жительницу села Тинисхиди Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) ищут уже третий день, сообщает Первый канал.

След подростка обрывается в поселении "Цминдацкали" в городе Гори, где она находилась вместе с мамой и братом 31 мая.

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photo: Emergency Management Service / FB
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Мать с братом зашли в банк, а подросток осталась ждать их у входа. Когда они вышли оттуда, ее уже не было.

Родители заявили о пропаже дочери в полицию лишь сегодня, так как были уверены, что та вернется.

"Искали везде: у друзей, у тети. Раньше такого не случалось", – рассказала бабушка пропавшей Циури Лурсманашвили.

По ее словам, изъяты кадры с камеры видеонаблюдения, где видно, что девушка перешла на другую сторону дороги, чтобы выпить воды. После этого она пропала из поля зрения камер и исчезла.

По информации телеканала, родители пропавшего подростка находятся на опросе в полицейском участке.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы", что наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.

Темы:
1TV – Первый канал. Общественное телевидение Грузии (246)

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