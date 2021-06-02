Пропавшая в Гори школьница нашлась

Родители заявили о пропаже дочери в полицию лишь 2 июня, спустя три дня поисков, так как были уверены, что та вернется

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пропавшую 14-летнюю жительницу села Тинисхиди Горийского муниципалитета (регион Шида Картли) нашли живой на третий день, сообщает телеканал "Рустави 2".

По информации телеканала, подростка опрашивает полиция. Причина ее исчезновения пока не известна.

Школьница пропала 31 мая, когда находилась в поселении "Цминдацкали" в городе Гори вместе с мамой и братом.

Мать с братом зашли в банк, а подросток осталась ждать их у входа. Когда они вышли оттуда, ее уже не было. По словам родственников, на кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что девушка перешла на другую сторону дороги, чтобы выпить воды. После этого она пропала из поля зрения камер и исчезла.

Родители заявили о пропаже дочери в полицию лишь 2 июня, так как были уверены, что та вернется. Девушку тщетно искали у друзей и родственников три дня.

МВД возбудило уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы", что наказывается лишением свободы от двух до четырех лет.

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