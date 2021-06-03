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Тбилисский городской суд

Отец, нанесший дочери девять ножевых ранений, сядет на 14 лет – прокуратура Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1466)
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Дело о семейном конфликте слушалось в Тбилисском городском суде – обвиняемый был признан виновным в попытке умышленного убийства дочери

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в попытке убийства собственной дочери, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Представленными на судебном процессе доказательствами подтвердилось, что 15 сентября 2020 года в Тбилиси мужчина нанес дочери девять ножевых ранений во время ссоры.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В момент совершения преступления отец был в состояние алкогольного опьянения. Он требовал полного подчинения дочери даже в вопросе, с кем ей дружить и какой образ жизни вести. Встретив сопротивление, мужчина схватился за нож. Спастись девушке удалось чудом – на помощь ей пришел оказавшийся поблизости человек.

Полиция задержала мужчину 16 сентября – на второй же день после инцидента.

Ему предъявили обвинение в попытке умышленного убийства члена семьи по гендерному признаку и поместили под стражу на время следствия.

Тбилисский городской суд признал подсудимого виновными в предъявленных обвинениях и приговорил его к тюремному заключению на 14 лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1466)
Теги:
Попытка убийства, Суд, Грузия

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