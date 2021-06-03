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Руки в наручниках

Грузинский чиновник вымогал деньги у экомингрантов

© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Темы:
Преступность в Грузии (1467)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210603/251921300/Gruzinskiy-chinovnik-vymogal-dengi-u-ekomingrantov.html

Чиновнику, злостно использовавшему свое служебное положением в целях личного обогащения, грозит серьезный срок

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Чиновник Агентства по делам вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов уличен во взяточничестве – следственные мероприятия сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности провели совместно с представителями министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Чиновник мэрии Тбилиси попался на взятке

Как сообщает СГБ, следствие установило, что главный специалист агентства за положительное решение о предоставлении денежного гранта в размере 25 тысяч лари (7 740 долларов) систематически получал взятки от экомигрантов, нуждающихся в переселении.

"В марте 2021 года он взял с гражданина 1 500 лари в обмен за дом в Цалкском муниципалитете (Квемо Картли) и 2 000 лари за дом в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети) в мае того же года. Выявлены и другие случаи, в связи с которыми ведутся следственные действия", – говорится в сообщении СГБ.

Следствие ведет ведет Антикоррупционное агентство СГБ. 

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Темы:
Преступность в Грузии (1467)
Теги:
СГБ, Взятка, Грузия

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