Грузинский чиновник вымогал деньги у экомингрантов

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Чиновник Агентства по делам вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов уличен во взяточничестве – следственные мероприятия сотрудники Агентства по борьбе с коррупцией Службы государственной безопасности провели совместно с представителями министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Как сообщает СГБ, следствие установило, что главный специалист агентства за положительное решение о предоставлении денежного гранта в размере 25 тысяч лари (7 740 долларов) систематически получал взятки от экомигрантов, нуждающихся в переселении.

"В марте 2021 года он взял с гражданина 1 500 лари в обмен за дом в Цалкском муниципалитете (Квемо Картли) и 2 000 лари за дом в Адигенском районе (регион Самцхе-Джавахети) в мае того же года. Выявлены и другие случаи, в связи с которыми ведутся следственные действия", – говорится в сообщении СГБ.

Следствие ведет ведет Антикоррупционное агентство СГБ.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.