18-летняя жительница Тбилиси засудила таксиста за сексуальные домогательства

Любвеобильный таксист за свое легкомыслие не только лишится работы, но и по решению суда должен будет заплатить девушке штраф

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Мариам Бегиашвили – 18-летняя жительница Тбилиси подала в суд на таксиста за сексуальные домогательства и выиграла процесс, пишет девушка на своей странице в Facebook.

История Мариам за несколько дней получила широкую огласку в СМИ и социальных сетях. Девушка смогла зафиксировать факт сексуальных домогательств со стороны таксиста на телефон, после чего обратилась в полицию и связалась с журналистами. Инцидент произошел 31 мая около девяти часов вечера. Мариам вызвала такси, чтобы отправиться в Ортачала. Таксист сразу стал проявлять к ней непристойные знаки внимания: всю дорогу делал комплименты довольно в грубой форме, касающиеся ее внешности и фигуры.

"Мы выиграли судебный процесс! Суд признал виновным Ш. З. Поздравляю, но даже сейчас не могу скрыть своего гнева по поводу того, что произошло на суде. Обвиняемый все отрицал и сказал, что я должна бояться Бога. С одной стороны, его опровержение, а с другой – видео, подтверждающее факт сексуального домогательства, и мое слово. Я рада, что справедливость восторжествовала и я сумела защитить честь всех женщин, которые могли подвергаться сексуальным домогательствам", – написала девушка в Facebook.

Мариам призывает "никогда не скрывать подобные истории и помнить, что женщин в Грузии защищает закон".

Девушка также связалась с транспортной компанией, где ей заявил, что 47-летний таксист будет незамедлительно уволен.

Суд обязал мужчину выплатить пострадавшей девушке штраф в 300 лари. Это около 90 долларов.

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