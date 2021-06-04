Отравление наркотиками на западе Грузии – что произошло в Зугдиди?

Двое пациентов подключены к аппарату искусственного дыхания, у остальных наблюдаются одинаковые симптомы – расширенные зрачки, дезориентация, рвота

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Восемь пациентов с одинаковыми симптомами отравления доставили в реферальный госпиталь Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщают в клинике.

Возраст пациентов колеблется от 18 до 35 лет. Предположительно, люди отравились наркотическими средствами.

Отмечается, что двое из восьми человек подключены к аппарату искусственного дыхания. Когда их доставили в больницу, они были в бессознательном состоянии.

У остальных пациентов наблюдаются одинаковые симптомы – у них расширенные зрачки, дезориентация, рвота, являются неуправляемыми.

"Их всех осмотрел токсиколог. Часть переведена в интенсивную палату соматорного отделения, часть остается в отделении неотложной помощи. Причиной интоксикации, в основном, является токсичный эффект неустановленного наркотического средства", – заявила врач клиники Майя Эсебуа.

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