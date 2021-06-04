Убийство в Гори – полиция устанавливает личность подозреваемого

С тяжелыми огнестрельными ранениями 42-летний мужчина был доставлен в клинику, однако спасти врачам его не удалось

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Подозреваемый в убийстве 42-летнего мужчины в Гори (регион Шида Картли) пока не установлен.

По распространившейся информации, в мужчину стреляли несколько раз. В тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, но спасти его врачи не смогли.

По словам врача, при поступлении в больницу состояние пациента было критическим.

"Вскоре после того, как его доставили к нам, была зафиксирована остановка сердца. Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, удалось восстановить работу сердца, но потом наступила биологическая смерть", – заявил журналистам руководитель хирургического департамента киники "Гормеди" Мераб Маисурадзе.

По факту начато следствие.

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