Убийство в Гори – полиция устанавливает личность подозреваемого

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Подозреваемый в убийстве 42-летнего мужчины в Гори (регион Шида Картли) пока не установлен.
По распространившейся информации, в мужчину стреляли несколько раз. В тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, но спасти его врачи не смогли.
По словам врача, при поступлении в больницу состояние пациента было критическим.
"Вскоре после того, как его доставили к нам, была зафиксирована остановка сердца. Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, удалось восстановить работу сердца, но потом наступила биологическая смерть", – заявил журналистам руководитель хирургического департамента киники "Гормеди" Мераб Маисурадзе.
По факту начато следствие.
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