Фальшивые документы для водительских прав: в Кахети задержан работник автошколы

Обвиняемый в обмен на деньги изготовил поддельные документы, необходимые для получения водительских прав

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии уличила одного человека в изготовлении и реализации поддельных документов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что представитель автошколы в Кахети в обмен на деньги изготовил и реализовал поддельные документы, необходимые для получения водительских прав. А именно – выдал гражданину фальшивый документ, подтверждающий завершение курса обучения вождению категории С. А фактически он не обучал гражданина в рамках соответствующего учебного курса.

Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

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