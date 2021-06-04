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Полиция на месте ЧП в США

Уроженец Грузии погиб в автоаварии в США

© AP Photo / David Zalubowski
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2556)
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Sputnik Грузия
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Погибший 21-летний грузин был уроженцем Кварельского района Кахети и последние годы жил вместе с семьей в Нью-Йорке

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Уроженец Грузии погиб в автоаварии в США, об этом сообщает телекомпания Rustavi 2.

Травмы, полученные 21-летним молодым человеком, оказались несовместимыми с жизнью. Спасти его врачам не удалось.

По имеющейся информации, погибший был родом из Кварельского района (регион Кахети) и последние годы вместе с семьей жил в Нью-Йорке.

Пока не известно доставят ли его тело в Грузию.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2556)
Теги:
Авария, США, Грузия

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