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Погибший 21-летний грузин был уроженцем Кварельского района Кахети и последние годы жил вместе с семьей в Нью-Йорке
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Уроженец Грузии погиб в автоаварии в США, об этом сообщает телекомпания Rustavi 2.
Травмы, полученные 21-летним молодым человеком, оказались несовместимыми с жизнью. Спасти его врачам не удалось.
По имеющейся информации, погибший был родом из Кварельского района (регион Кахети) и последние годы вместе с семьей жил в Нью-Йорке.
Пока не известно доставят ли его тело в Грузию.
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