Двух пропавших в море мужчин ищут в Аджарии

Спасатели приступили к поискам сразу после получения сообщений о пропаже мужчин в разных населенных пунктах побережья

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В прибрежной зоне на черноморских курортах Кобулети и Квариати одновременно спасатели ищут двух пропавших мужчин, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Два мужчины пропали одновременно в разных населенных пунктах черноморского региона Грузии. Спасатели приступили к поискам сразу же после получения сообщений о пропаже мужчин.

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В операции задействовано около 30 спасателей, семь водолазов, два катера и беспилотник.

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