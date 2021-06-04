Военнослужащий ранен в Кутаиси, стрелявший скрылся

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства", на месте активно ведутся следственные действия

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащий был ранен в Кутаиси (регион Имерети) из огнестрельного оружия, нападавший скрылся с места преступления.

По информации телеканала Rustavi2, инциденту предшествовало громкая словесная перепалка и драка, после чего они услышали несколько выстрелов. Очевидцы считают, что пострадавшему мужчине устроили засаду.

Что стало причиной конфликта неизвестно. Состояние пострадавшего мужчины стабильно.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства". На месте активно ведутся следственные действия.

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