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Акция протеста в Кутаиси 12 февраля 2021 года - полиция у здания мэрии города

Военнослужащий ранен в Кутаиси, стрелявший скрылся

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2558)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210604/251936968/Voennosluzhaschiy-ranen-v-Kutaisi-strelyavshiy-skrylsya.html

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства", на месте активно ведутся следственные действия

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Военнослужащий был ранен в Кутаиси (регион Имерети) из огнестрельного оружия, нападавший скрылся с места преступления.

Человек с ножом в руке
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По информации телеканала Rustavi2, инциденту предшествовало громкая словесная перепалка и драка, после чего они услышали несколько выстрелов. Очевидцы считают, что пострадавшему мужчине устроили засаду.

Что стало причиной конфликта неизвестно. Состояние пострадавшего мужчины стабильно.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "попытка умышленного убийства". На месте активно ведутся следственные действия.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2558)
Теги:
Стрельба, Кутаиси, Грузия

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