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Патрульная полиция

Наказание за вождение в пьяном виде ужесточается в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Парламент Грузии (313)
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Согласно законопроекту, управление автомобилем в пьяном виде приведет к лишению водительских прав на один год

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Поправки в "Кодекс административных правонарушений Грузии", предусматривающие ужесточение административных мер в случае управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, рассмотрел комитет по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии.

В 2020 году число ДТП из-за вождения в пьяном виде составило 137. В результате погибло 9 человек, а пострадали 214.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Страшная статистика: жертвами ДТП в 2020 году стали 450 человек

Согласно законопроекту, управление автомобилем в пьяном виде приведет к лишению водительских прав сроком на один год, а за уклонение от проверки на опьянение водитель будет оштрафован на сумму в 300 лари.

В период приостановления права на управление транспортным средством, вождение в нетрезвом виде повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари, административный арест от 5 до 15 дней и продление срока приостановления действия запрета на вождение автомобиля на год.

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, был внесен в парламент лидерами партии "Граждане" – Алеко Элисашвили и Леваном Иоселиани.

Сегодня за вождение в нетрезвом виде водителей лишают водительских прав на полгода. При повторном нарушении штраф 700 лари, а права отнимут на год.

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Темы:
Парламент Грузии (313)
Теги:
ДТП, Кодекс административных правонарушений, Парламент Грузии, Грузия

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