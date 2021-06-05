Спасатели помогли добраться до берега подростку, заплывшему далеко на Тбилисском море

Подросток находился от берега в 20-25 метрах и не мог к нему приблизиться, поэтому ему пришлось просить о помощи у других отдыхающих

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Спасатели помогли несовершеннолетнему добраться до берега, говорится в сообщении службы управления чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что в Центр управления общественной безопасностью "112" МВД поступило сообщение о том, что в воде Тбилисского моря находится несовершеннолетний, который не может добраться до берега и просит о помощи.

Центр отреагировал на сообщение в кратчайшие сроки. На место происшествия вовремя прибыли спасатели и на специальных плавательных средствах спасли подростка, который находился от берега в 20-25 метрах. Его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

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