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Спасатели наблюдают за отдыхающими, плавающими в Тбилисском море

Спасатели помогли добраться до берега подростку, заплывшему далеко на Тбилисском море

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210605/251939965/Spasateli-pomogli-dobratsya-do-berega-podrostku-zaplyvshemu-daleko-na-Tbilisskom-more.html

Подросток находился от берега в 20-25 метрах и не мог к нему приблизиться, поэтому ему пришлось просить о помощи у других отдыхающих

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Спасатели помогли несовершеннолетнему добраться до берега, говорится в сообщении службы управления чрезвычайными ситуациями.

Отмечается, что в Центр управления общественной безопасностью "112" МВД поступило сообщение о том, что в воде Тбилисского моря находится несовершеннолетний, который не может добраться до берега и просит о помощи.

Центр отреагировал на сообщение в кратчайшие сроки. На место происшествия вовремя прибыли спасатели и на специальных плавательных средствах спасли подростка, который находился от берега в 20-25 метрах. Его жизни и здоровью больше ничего не угрожает.

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