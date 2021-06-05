Похищенную девочку-подростка на востоке Грузии нашли спустя два дня

Как выяснилось, подростка из села Нахидури похитил 20-летний парень, когда она шла в школу

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Полиция спустя два дня поисков обнаружила похищенную в региона Самцхе-Джавахети 15-летнюю девушку, сообщает телеканал Rustavi 2.

Как выяснилось, подростка из села Нахидури похитил 20-летний парень, когда она шла в школу.

Полиция установила, что похититель – житель села Караджала региона Кахети. У него в доме и была обнаружена пропавшая девушка.

В данный момент ее опрашивает полиция. Ее похитителю грозит от 7 до 10 лет лишения свободы за незаконное лишение свободы несовершеннолетней. В полицию с заявлением о пропаже ребенка обратилась ее семья.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.