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Крупный пожар на терминале в Рустави

Терминал горит в Рустави

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
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Огонь возник на парковке, сгорело до десяти автомобилей, на месте мобилизованы шесть бригад спасателей-пожарных

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сильный пожар пытаются локализовать в эти минуты на терминале по оформлению автомобилей в Рустави, в 25 км от Тбилиси, передает корреспондент Sputnik  Грузия с места событий.

По предварительной информации, сгорело до десяти автомобилей.

Крупный пожар на терминале в Рустави
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Крупный пожар на терминале в Рустави

Огонь возник на парковке. На месте мобилизованы шесть бригад пожарных.

Причины возгорания выясняются.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
Теги:
Авторынок, Рустави, Пожар, Грузия

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