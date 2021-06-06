Терминал горит в Рустави

Огонь возник на парковке, сгорело до десяти автомобилей, на месте мобилизованы шесть бригад спасателей-пожарных

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сильный пожар пытаются локализовать в эти минуты на терминале по оформлению автомобилей в Рустави, в 25 км от Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

По предварительной информации, сгорело до десяти автомобилей.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Крупный пожар на терминале в Рустави

Огонь возник на парковке. На месте мобилизованы шесть бригад пожарных.

Причины возгорания выясняются.

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