Терминал горит в Рустави

Происшествия 15:25 06.06.2021 (обновлено 16:42 06.06.2021) Получить короткую ссылку 1106 0 3
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Огонь возник на парковке, сгорело до десяти автомобилей, на месте мобилизованы шесть бригад спасателей-пожарных
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сильный пожар пытаются локализовать в эти минуты на терминале по оформлению автомобилей в Рустави, в 25 км от Тбилиси, передает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
По предварительной информации, сгорело до десяти автомобилей.
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Sputnik / Vladimir Umikashvili
Крупный пожар на терминале в Рустави
Огонь возник на парковке. На месте мобилизованы шесть бригад пожарных.
Причины возгорания выясняются.
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