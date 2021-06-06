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Адигенский район. Вид на поселок Абастумани и окружающие его горы

Заблудившуюся в лесу на юге Грузии группу ищут уже вторые сутки

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210606/251945199/Zabludivshuyusya-v-lesu-na-yuge-Gruzii-gruppu-ischut-uzhe-vtorye-sutki.html

К поискам молодых людей кроме спасателей подключены также родственники пропавших и рейнджеры заповедника

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. До 40 спасателей второй день продолжают поиски семи молодых людей в заповеднике Абастумани на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети).

По данным телеканала Formula, группа отправилась в поход и должна была вернуться 4 июня, однако до сих пор о их местонахождении ничего не известно.

Штаб Интерпол в Сингапуре
photo: courtesy of Interpol
Интерпол подключился к поискам пропавшего четыре года назад в Грузии школьника

К поискам молодых людей кроме спасателей подключены также родственники пропавших и рейнджеры заповедника.

Представитель мэра Адигени в Абастумани Васил Мегенеишвили считает, что группа попросту заблудилась.

"Насколько я знаю, они должны были выйти 4 июня. Возможно, был туман и не смогли выйти на дорогу. Там такие участки леса, если внимательно не присмотреться, то тропы разветвляются и они могли ошибиться", – сказал Мегенеишвили.

По словам представителя мэра, сам лес в Абастумани безопасен для людей, здесь не встречаются опасные звери и нет обрывов.

Он не сомневается в том, что в ближайшее время всех семерых найдут целыми и невредимыми.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2563)
Теги:
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями, Грузия

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